Viridien électrise le SBF 120

(AOF) - Face à un marché en repli ce vendredi, Viridien (+38,78%, à 106,10 euros) se distingue nettement en Bourse en occupant la première place du SBF 120. L'action de la société spécialisée dans l'exploration du sous-sol et les énergies fossiles grimpe au lendemain de la publication de solides résultats au troisième trimestre 2025. En outre, l'ex-Compagnie Générale de Géophysique a confirmé son objectif de cash-flow net sur l'exercice 2025.

"Viridien a réalisé un excellent troisième trimestre, contribuant à une génération robuste de cash-flow net. Notre concentration principalement sur des projets offshores majeurs et notre collaboration étroite avec les principales compagnies énergétiques continuent de soutenir notre performance. Nous avons engagé environ 50 millions de dollars de rachats obligataires", a souligné Sophie Zurquiyah, PDG de Viridien.

Sur ce trimestre, le chiffre d'affaires des activités de Viridien s'élève à 313 millions de dollars en hausse de 27% sur un an, avec une contribution positive de l'ensemble des activités (+31% pour le segment "data, digital and energy transition" et +16% pour le segment " sensing and monitoring" ).

L'Ebitda ajusté des activités ressort à 167 millions de dollars sur cette période en progression de 70% sur un an, soit une marge de 53% (contre 40% au troisième trimestre 2024).

Le bénéfice net atteint les 41 millions de dollars, alors que le groupe affichait une perte nette de 10 millions de dollars un an avant sur la même période.

Le cash-flow net de 53 millions de dollars généré au troisième trimestre porte le cumul à fin septembre à 62 millions de dollars. Cette performance est portée par l'Ebitdas des activités et une discipline stricte sur les investissements.

Poursuite de sa trajectoire de désendettement

Avec un carnet de commandes robuste, Viridien est optimiste pour maintenir une forte génération de trésorerie et poursuivre sa trajectoire de désendettement. Le groupe réitère ainsi son objectif de 100 millions de dollars de cash-flow net.

Le fournisseur de services et de produits géophysiques destinés aux compagnies pétrolières et gazières explique qu'il "poursuit une gestion active de son bilan, conformément à ses engagements de réduire sa dette et d'optimiser ses coûts de financement".

Dans ce cadre, en juillet dernier, la société a obtenu deux prêts non garantis de 5 millions d'euros chacun auprès de Bpifrance, la banque publique d'investissement française. Ces prêts, d'une maturité de quatre ans, portent un taux d'intérêt annuel attractif d'environ 4,6%, soit près de la moitié du coût de la dette existante.

En outre, début octobre, le groupe a procédé, comme autorisé par sa documentation obligataire, à un rachat partiel de ses obligations, en utilisant sa trésorerie disponible pour racheter 25 millions de dollars de la tranche libellée en dollars américains et 20 millions d'euros de la tranche libellée en euros. Cette opération permettra de réaliser une économie annuelle d'intérêts d'environ 4,5 millions de dollars.

"Ces deux initiatives renforceront la génération future de cash-flow net du groupe et soutiendront la poursuite de sa trajectoire de désendettement. À fin septembre 2025, nous disposons d'une solide position de liquidité, comprenant notamment une ligne de crédit renouvelable (RCF) de 125 millions de dollars", précise Viridien.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial des technologie et calcul scientifique de haute performance en géosciences, créé en 1956 ;

- Chiffre d'affaires de 1,12 M$ provenant à 71 % de la division Data, Digital & Energy Transition (Géoscience et bibliothèques de données sismiques et géologiques) et à 29 % de la division Sensing & Monitoring (vente d’équipements terrestres, sismiques et marines à la défense et aux industries non pétrolières et nouveaux métiers) ;

- Modèle d'affaires de forte croissance fondé sur 3 piliers :

- activités principales -géoscience intégrée et Earth Data- dans les bassins matures,

- activités différentientes dans le Sensing&Monitoring, en s’appuyant sur la base installée des clients,

- diversification dans les nouveaux métiers de la transition énergétique : CCUS (captage, utilisation et stockage du carbone), HPC (calcul de haute performance) puis surveillance des infrastructures via les solutions alliant capteurs & cloud ;

- Capital éclaté, Sophie Zurquiyah assurant la présidence du conseil de 8 administrateurs et la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires visant à l’émergence d’une compagnie de technologie moins dépendante du secteur pétrolier & gazier :

- appui sur les positions de leader en image des sous-sols, cloud, exploitation des data, capteurs et systèmes d’acquisition,

- avec la fin de l’accord de capacité des navires avec Shearwater (et des pénalités associées), vers un modèle d’affaires « asset light » moins consommateur en capitaux,

- restructuration de la dette par refinancement & allongement de la durée des emprunts accélération de la génération de trésorerie nette et recours aux partenariats,

- Geoscience : flexibilité à 75 % des coûts,

- Earth & Data : investissements industriels tous liés à la demande multi-clients , en repli au 1er semestre, d’où le travail sur l’efficacité opérationnelle et le contrôle des coûts,

- Sensing & Monitoring : plan de restructuration visant l’abaissement du point mort,

- nouveaux métiers : Low Carbon (CCUS et Minerals & Mining) en partenariat avec Baker Hugues, High Performance Computing (HPC) et Structural Health Monitoring ou SHM,

- innovation à la source de 30 % du chiffre d'affaires annuel, dopée par une R&D pesant 6 % du chiffre d’affaires, dotée d’un portefeuille de 915 brevets et focalisée sur la puissance de calcul et la qualité des images dans ses 10 centres d’expertise ;

- Stratégie environnementale de neutralité totale en 2050 :

- 2030 : réduction de 50 % des émissions de CO2 (vs 2019),

- hausse du taux d’emploi des énergies renouvelables à 50 % puis 100 (vs 30 %),

- lancement de facilités de crédits alignées sur des critères ESG ;

- Bilan assaini à fin juin : fonds propres de 1,12 Md$ et dette nette de 997 M$ avec levier de 2.

Défis

- Obtention de nouveaux contrats dans un marché de groupes pétroliers restructurés, aptes à maintenir leur rentabilité avec des cours du brut entre 65 et 85 $ ;

- Hautes ambitions dans les nouveaux métiers, attendus à 30 % du chiffre d’affaires en 2026 ;

- Après une hausse de 8 % des revenus et une perte nette de 22 M$ (charges financières de 86 M€) au 1er semestre, objectifs 2025 confirmés d’un autofinancement libre de 100 M$ :

- Geoscience : croissance soutenue par l’avance technologique et la solidité du carnet de commandes, de 317 M$ à fin juin,

- Earth Data : forte hausse de l’autofinancement libre opérationnel,

- SMO : résultat opérationnel équilibré et génération de trésorerie de 25 M$ ;

- nouveaux métiers : hausse des revenus et 1ère contribution positive à la profitabilité ;

- Absence de dividende depuis 7 exercices.