Viridien : dévisse de -14% vers 50,3E information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 09:12









(CercleFinance.com) - Viridien dévisse de -14% vers 50,3E et semble bien parti pour retracer son plancher annuel des 46,4 ou 46,8E des 29 et 11 avril respectivement.

Ultimement, le titre pourrait reprendre appui au niveau du 'plus bas' intraday des 45,25E du 29/04.





Valeurs associées VIRIDIEN 50,7500 EUR Euronext Paris -13,02%