Viridien: contrat de retraitement sismique en Algérie information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 08:58









(CercleFinance.com) - Viridien annonce avoir remporté un contrat auprès du Groupement Hassi Bir Rekaiz, consortium de Sonatrach et PTTEP, pour réimager deux jeux de données sismiques 3D d'une superficie totale de 2.400 km² dans la concession de Hassi Bir Rekaiz, dans l'est de l'Algérie.



Au cours de ce projet de 13 mois, ses scientifiques procèdent à la réimagerie complète et à la fusion des deux jeux de données sismiques, enregistrés en 2011 et 2013, pour une meilleure connaissance des réservoirs, une réduction des incertitudes et un succès accru des forages.



Viridien met en oeuvre ses dernières technologies pour fournir une modélisation plus détaillée des vitesses sismiques et une meilleure fiabilité des attributs d'amplitude, de phase et de fréquence sismiques pour une interprétation quantitative et une meilleure imagerie des failles.





Valeurs associées VIRIDIEN 56,5400 EUR Euronext Paris +6,04%