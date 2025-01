Viridien: confiant pour ses objectifs 2024 et 2025 information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Viridien (ex CGG) indique que ses revenus et son EBITDA de l'exercice 2024 devraient se situer légèrement au-dessus des 1,1 milliard et 430 millions de dollars respectivement, en ligne avec ses propres prévisions.



Le groupe de géosciences attend aussi une génération nette de cash de l'ordre de 50 millions de dollars, dépassant ainsi sa cible initiale qui était d'environ 30 millions, et conduisant à une dette nette (après IFRS 16) d'environ 930 millions.



Pour l'année 2025, Viridien réitère son objectif de génération nette de cash de l'ordre de 100 millions de dollars, se disant conforté par 'la performance de DDE et l'exécution réussie du plan de transformation pour le segment SMO'.





