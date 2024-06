Viridien conclut la vente d’un système de surveillance et d’alerte des navires

(AOF) - Viridien, anciennement CGG, annonce la vente par sa division Sensing & Monitoring, commercialisée sous le nom de Sercel, d'un système Marlin de surveillance et d'alerte des navires à ExxonMobil Guyana Ltd pour soutenir ses opérations maritimes dans le pays. Le système de surveillance et d'alerte des navires Marlin fait partie de la suite logicielle Marlin de Sercel développée pour optimiser les opérations en mer et apporter une avancée significative dans la sécurité des interventions maritimes.

Conçu notamment pour protéger les plateformes flottantes de production, de stockage et de déchargement et d'autres actifs de grande valeur contre un large éventail de risques maritimes, il est opérationnel même dans les environnements maritimes les plus difficiles.

Les fonctionnalités de monitoring en temps réel et d'intelligence proactive du système de surveillance et d'alerte des navires Marlin fournissent des informations complètes sur les mouvements des navires, les paramètres opérationnels et les risques potentiels, permettant ainsi aux opérateurs de prendre des décisions plus éclairées pour une meilleure sécurité opérationnelle.