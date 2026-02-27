Viridien chute, ses objectifs de cash-flow jugées décevantes pour l'année 2026
Sur cette période, le chiffre d'affaires des activités de Viridien s'élève à 1,165 milliards de dollars, en hausse de 4% sur un an. Le chiffre d'affaires des activités du segment Data, Digital and Energy Transition (DDE) ressort à 850 MUSD, en hausse de 8 % sur un an, porté par une performance solide dans ses deux métiers : Géoscience et Earth Data.
Le groupe parapétrolier (anciennement CGG et Compagnie Générale de Géophysique-Veritas) affiche une forte amélioration de sa profitabilité, soutenue par des gains d'efficacité opérationnelle dans l'ensemble des lignes d'activité. L'Ebitda ajusté des activités atteint 551 MUSD, en hausse de 21% en glissement annuel, représentant une marge de 47% contre 41% en 2024.
Le résultat net IFRS ressort à 71 MUSD, en hausse de 40 % par rapport à 2024.
Prévisions de cash-flow net dépassées en 2025
Sur cet exercice 2025, Viridien a généré un cash-flow net à 107 MUSD, dépassant son objectif de 100 MUSD et doublant quasiment les 56 MUSD enregistrés en 2024.
Le groupe qui livre des produits et services géophysiques pour les compagnies pétrolières et gazières précise "avoir encaissé 29 MUSD de créances impayées de PEMEX (compagnie pétrolière nationale du Mexique) restant dues à la fin du troisième trimestre 2025". Cette somme a été affectée au remboursement d'un financement adossé à des actifs de 28 MUSD lié à l'infrastructure HPC (calcul haute performance). Sur le plan comptable, ces deux éléments sont inclus dans le cash-flow net, dans la mesure où ils sont tous deux liés à l'activité opérationnelle.
En 2025, outre ce remboursement, Viridien a intégralement exercé l'option de remboursement anticipé annuelle de 10% à 103% prévue dans sa documentation obligataire, procédant ainsi au remboursement de 97 MUSD d'obligations en circulation.
"2025 a constitué une année charnière dans la mise en oeuvre de la stratégie asset-light et de la transformation financière engagées en 2018. Capitalisant sur nos avantages concurrentiels établis en technologie et solutions numériques, nous avons réalisé une performance opérationnelle très solide et généré une trésorerie substantielle, intégralement consacrée à la réduction de l'endettement. Cette performance reflète la solidité de notre modèle d'affaires", a déclaré Sophie Zurquiyah, présidente et directrice générale de Viridien.
Côté perspectives, Viridien anticipe un ralentissement de l'activité au premier semestre 2026 à cause de la volatilité des prix de l'énergie, avant une reprise attendue au second semestre.
Le cash-flow net est anticipé en repli pour 2026 à environ 100 MUSD "avec un profil saisonnier similaire à celui de 2025, et une allocation intégrale une nouvelle fois au désendettement, si l'environnement d'activité reste globalement comparable à celui de l'an dernier", explique le groupe de géosciences.
Cet objectif intègre l'expansion prévue (phase 1) de son infrastructure HPC aux Etats-Unis et suppose une normalisation du besoin en fonds de
roulement, incluant PEMEX.
"A plus long terme, les dynamiques structurelles de l'approvisionnement énergétique mondial pointent toujours plus vers un nouveau cycle haussier de l'exploration. Les découvertes sur des zones frontières et les développements offshore en eaux profondes (domaines dans lesquels on dispose d'un leadership technologique reconnu) seront essentiels pour soutenir la production et renforcent notre confiance dans la trajectoire du groupe à moyen et long terme", précise de plus Viridien.
