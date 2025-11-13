 Aller au contenu principal
Viridien choisi par Snowfox Discovery Ltd afin d'accélérer sa découverte d'hydrogène
information fournie par AOF 13/11/2025 à 15:59

(AOF) - Le groupe Viridien a été sélectionné par Snowfox Discovery Ltd (acteur dans l'exploration de l'hydrogène naturel) pour fournir des services avancés d'imagerie souterraine, des analyses de données géophysiques et de sciences de la Terre afin d'accélérer sa découverte d'hydrogène. Cette collaboration s'appuie sur l'élan de l'investissement récent de 30 millions de dollars en série A de Snowfox Discovery, soutenu par bp Ventures, Oxford Science Enterprises, The Bamford Family, Rio Tinto Ventures, AP Ventures et Oxford Capital Partners.

Viridien et Snowfox avanceront avec des programmes techniques conjoints conçus pour identifier, évaluer et dérisquer les perspectives d'hydrogène naturel dans les principaux bassins mondiaux.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial des technologie et calcul scientifique de haute performance en géosciences, créé en 1956 ;

- Chiffre d'affaires de 1,12 M$ provenant à 71 % de la division Data, Digital & Energy Transition (Géoscience et bibliothèques de données sismiques et géologiques) et à 29 % de la division Sensing & Monitoring (vente d’équipements terrestres, sismiques et marines à la défense et aux industries non pétrolières et nouveaux métiers) ;

- Modèle d'affaires de forte croissance fondé sur 3 piliers :

- activités principales -géoscience intégrée et Earth Data- dans les bassins matures,

- activités différentientes dans le Sensing&Monitoring, en s’appuyant sur la base installée des clients,

- diversification dans les nouveaux métiers de la transition énergétique : CCUS (captage, utilisation et stockage du carbone), HPC (calcul de haute performance) puis surveillance des infrastructures via les solutions alliant capteurs & cloud ;

- Capital éclaté, Sophie Zurquiyah assurant la présidence du conseil de 8 administrateurs et la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires visant à l’émergence d’une compagnie de technologie moins dépendante du secteur pétrolier & gazier :

- appui sur les positions de leader en image des sous-sols, cloud, exploitation des data, capteurs et systèmes d’acquisition,

- avec la fin de l’accord de capacité des navires avec Shearwater (et des pénalités associées), vers un modèle d’affaires « asset light » moins consommateur en capitaux,

- restructuration de la dette par refinancement & allongement de la durée des emprunts accélération de la génération de trésorerie nette et recours aux partenariats,

- Geoscience : flexibilité à 75 % des coûts,

- Earth & Data : investissements industriels tous liés à la demande multi-clients , en repli au 1er semestre, d’où le travail sur l’efficacité opérationnelle et le contrôle des coûts,

- Sensing & Monitoring : plan de restructuration visant l’abaissement du point mort,

- nouveaux métiers : Low Carbon (CCUS et Minerals & Mining) en partenariat avec Baker Hugues, High Performance Computing (HPC) et Structural Health Monitoring ou SHM,

- innovation à la source de 30 % du chiffre d'affaires annuel, dopée par une R&D pesant 6 % du chiffre d’affaires, dotée d’un portefeuille de 915 brevets et focalisée sur la puissance de calcul et la qualité des images dans ses 10 centres d’expertise ;

- Stratégie environnementale de neutralité totale en 2050 :

- 2030 : réduction de 50 % des émissions de CO2 (vs 2019),

- hausse du taux d’emploi des énergies renouvelables à 50 % puis 100 (vs 30 %),

- lancement de facilités de crédits alignées sur des critères ESG ;

- Bilan assaini à fin juin : fonds propres de 1,12 Md$ et dette nette de 997 M$ avec levier de 2.

Défis

- Obtention de nouveaux contrats dans un marché de groupes pétroliers restructurés, aptes à maintenir leur rentabilité avec des cours du brut entre 65 et 85 $ ;

- Hautes ambitions dans les nouveaux métiers, attendus à 30 % du chiffre d’affaires en 2026 ;

- Après une hausse de 8 % des revenus et une perte nette de 22 M$ (charges financières de 86 M€) au 1er semestre, objectifs 2025 confirmés d’un autofinancement libre de 100 M$ :

- Geoscience : croissance soutenue par l’avance technologique et la solidité du carnet de commandes, de 317 M$ à fin juin,

- Earth Data : forte hausse de l’autofinancement libre opérationnel,

- SMO : résultat opérationnel équilibré et génération de trésorerie de 25 M$ ;

- nouveaux métiers : hausse des revenus et 1ère contribution positive à la profitabilité ;

- Absence de dividende depuis 7 exercices.

Valeurs associées

VIRIDIEN
121,0000 EUR Euronext Paris +3,42%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

