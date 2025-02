Viridien: cash-flow net en progression de 73% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Viridien (anciennement CGG) dévoile au titre de 2024 un cash-flow net en progression de 73% à 56 millions de dollars et un EBITDA ajusté en croissance de 14% à 455 millions, pour un chiffre d'affaires en repli de 1% à près de 1,12 milliard.



Il affirme avoir ainsi atteint ses objectifs 'grâce aux succès commerciaux de geoscience, à une bonne performance d'earth data dans ses principaux bassins et régions prospectives, ainsi qu'à l'accent continu mis sur l'efficacité opérationnelle chez sensing & monitoring'.



Le groupe affiche aussi une dette nette de 921 millions de dollars à fin 2024 (contre 974 millions un an auparavant) et des liquidités de 392 millions de dollars (y compris 90 millions de ligne de crédit renouvelable non tirée).



Pour 2025, Viridien anticipe un flux de trésorerie net d'environ 100 millions de dollars et estime que le refinancement de ses obligations pourrait être réalisé cette année, avant l'indication initiale du premier trimestre 2026.





