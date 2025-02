Viridien anticipe toujours un flux de trésorerie net d'environ 100 millions de dollars pour 2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

Dans ce contexte, Viridien confirme viser environ 100 millions de dollars de génération nette de trésorerie et de réduction de son endettement.

Pour 2025, le groupe prévoit une poursuite de l'amélioration, grâce au carnet de commandes record de Geoscience, au solide portefeuille de projets et à la fin des frais de dédommagements de non-utilisation des navires de Earth Data, ainsi qu'aux progrès de Sensing & Monitoring dans leur plan de restructuration.

"En 2024, nous avons atteint notre objectif de revenus, ou dépassé ceux de rentabilité et de génération de trésorerie grâce aux succès commerciaux de Geoscience, à une bonne performance d'Earth Data dans nos principaux bassins et régions prospectives, ainsi qu'à l'accent continu mis sur l'efficacité opérationnelle chez Sensing & Monitoring", a déclaré Sophie Zurquiyah, directrice générale de Viridien.

