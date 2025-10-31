Viridien améliore sa marge d'EBITDA au troisième trimestre
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 07:42
Le chiffre d'affaires des activités s'est établi à 313 MUSD, en hausse de 27% sur un an, avec une contribution positive de l'ensemble des activités, à commencer par la division Data, Digital and Energy Transition (+31%).
'Notre concentration principalement sur des projets offshores majeurs et notre collaboration étroite avec les principales compagnies énergétiques continuent de soutenir notre performance', explique sa PDG Sophie Zurquiyah.
'Avec un cash-flow net de 62 MUSD à fin septembre (dont 53 MSUD sur le 3e trimestre), nous abordons avec confiance notre objectif annuel de 100 MUSD, et avons engagé environ 50 MUSD de rachats obligataires', poursuit-elle.
Valeurs associées
|76,450 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
Jean Bassères, haut fonctionnaire et ancien dirigeant de Pôle emploi, va assurer l'intérim au poste de PDG de la RATP, laissé vacant par Jean Castex désormais aux commandes de la SNCF. Âgé de 65 ans, le nouveau dirigeant du groupe de transports publics prendra ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite
-
Le laboratoire américain Gilead Sciences a signalé jeudi un "fort départ" des ventes du Yeztugo, un nouveau traitement préventif contre le virus du sida (VIH) plus simple à administrer qui était très attendu. Ce traitement, appelé Yeytuo en Europe, ne requiert ... Lire la suite
-
* SCOR SCOR.PA a fait état vendredi d'un résultat net au-dessus des attentes au troisième trimestre, le groupe de réassurance soulignant la performance de toutes ses lignes de métier. * SPIE SPIE.PA a fait état vendredi d'une hausse de 5,4% de sa production sur ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer