Viridien améliore sa marge d'EBITDA au troisième trimestre
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 07:42

Viridien affiche un EBITDA ajusté des activités de 167 millions de dollars au titre du 3e trimestre 2025, en progression de 70% sur un an, soit une marge de 53% (contre 40% un an auparavant), porté par la forte contribution d'Earth Data et la rentabilité solide de Geoscience.

Le chiffre d'affaires des activités s'est établi à 313 MUSD, en hausse de 27% sur un an, avec une contribution positive de l'ensemble des activités, à commencer par la division Data, Digital and Energy Transition (+31%).

'Notre concentration principalement sur des projets offshores majeurs et notre collaboration étroite avec les principales compagnies énergétiques continuent de soutenir notre performance', explique sa PDG Sophie Zurquiyah.

'Avec un cash-flow net de 62 MUSD à fin septembre (dont 53 MSUD sur le 3e trimestre), nous abordons avec confiance notre objectif annuel de 100 MUSD, et avons engagé environ 50 MUSD de rachats obligataires', poursuit-elle.

Valeurs associées

VIRIDIEN
76,450 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

