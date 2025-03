Viridien a finalisé l'émission d’obligations seniors garanties

(AOF) - Viridien annonce avoir finalisé l'émission d’obligations seniors garanties à échéance en octobre 2030 d’un montant nominal total de 450 millions de dollars américains et portant intérêt au taux de 10% et d’un montant nominal total de 475 millions d'euros et portant intérêt au taux de 8.5% (les "obligations"). Les obligations sont garanties par certaines filiales de Viridien. sur une base senior.

Viridien annonce également avoir conclu un contrat de crédit renouvelable ("RCF") super senior, d'un montant de 125 millions de dollars américains garanti par les mêmes sûretés que les obligations. Aucun tirage n'a été effectué au titre du RCF, une partie étant toutefois réservée à l'émission de garantie.

L'émission des Obligations constituait une condition pour le remboursement par Viridien de toutes ses obligations garanties de premier rang arrivant à échéance en 2027 (les "obligations existantes"). Cette condition a désormais été remplie.

Le produit de l'émission a été utilisé, ainsi que les liquidités disponibles, pour satisfaire et libérer et par la suite rembourser le 1er avril 2025 la totalité des obligations existantes, ainsi que pour payer tous les frais et dépenses liés à ce qui précède.

AOF - EN SAVOIR PLUS