information fournie par Reuters • 13/11/2025 à 15:13

Viridien a été choisi par Snowfox Discovery Ltd afin d'accélérer sa découverte d'hydrogène

Viridien SA VIRI.PA :

* VIRIDIEN SA A ÉTÉ CHOISI PAR SNOWFOX DISCOVERY LTD AFIN D'ACCÉLÉRER SA DÉCOUVERTE D'HYDROGÈNE

Texte original .... Pour plus de détails, cliquez sur VIRI.PA

(Rédaction de Gdansk)