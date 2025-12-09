Virgin Galactic rachète 355 millions de dollars d'obligations convertibles ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions de la société d'aérospatiale et de voyages spatiaux Virgin Galactic SPCE.N chutent de près de 18% à environ 3,7 dollars

** La société rachète 355 millions de dollars d'obligations convertibles

** Ajoute que l'échéance finale des nouvelles obligations est reportée au 31 décembre 2028

** SPCE déclare que le réalignement du capital réduit la dette de 425 millions de dollars à 273 millions de dollars

** Deux des neuf courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, quatre à "conserver" et trois à "vendre" ou moins; leur PT médian est de 4 $; selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 37 % depuis le début de l'année