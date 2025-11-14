 Aller au contenu principal
Virgin Galactic grimpe en flèche après avoir réduit ses pertes au troisième trimestre
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 11:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 novembre - ** Les actions de la société spatiale Virgin Galactic SPCE.N en hausse de 4,5 % à 3,46 $ avant le marché ** La perte du 3ème trimestre de 1,09 $/action est inférieure à l'estimation des analystes de 1,44 $/action

** Cependant, les revenus de 0,37 million de dollars sont inférieurs aux estimations de 0,40 million de dollars

** Le premier vol spatial commercial est prévu pour le quatrième trimestre 2026

** Deux analystes sur 9 évaluent l'action à "acheter" ou plus, quatre l'évaluent à "conserver", trois à "vendre" ou moins; PT médian à 3,97 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 43,71 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

VIRGIN GALACTIC
3,330 USD NYSE -8,14%
