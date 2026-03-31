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Virgin Galactic fait un bond en avant grâce à des prévisions optimistes
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 17:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** Les actions de la société de tourisme spatial Virgin Galactic SPCE.N ont augmenté de 14,1% à 2,47 dollars

** La société déclare qu'elle vise des flux de trésorerie trimestriels positifs dès 2027

** SPCE déclare que son objectif est de passer à une cadence de plus de 10 vols par mois au cours du deuxième trimestre 2027

** SPCE annonce une perte nette de 63 millions de dollars au quatrième trimestre, contre 76 millions de dollars un an plus tôt

** « Nous avons quitté l'appel avec une meilleure visibilité sur la voie de l'exécution commerciale alors que Virgin Galactic passe de la phase de construction à une phase d'exécution pilotée par des tests pour son programme Delta Class. » - TD Cowen

** L'action a chuté de 23,5 % depuis le début de l'année

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