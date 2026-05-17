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Espagne: l'Atlético Madrid rend hommage à "la légende" Griezmann, ému au larmes
information fournie par AFP 17/05/2026 à 23:50

L'attaquant français de l'Atlético Madrid Antoine Griezmann porte sa fille Shai avant le début du match de Liga contre Gérone, le 17 mai 2026 au Metroplitano ( AFP / Javier SORIANO )

L'attaquant français de l'Atlético Madrid Antoine Griezmann porte sa fille Shai avant le début du match de Liga contre Gérone, le 17 mai 2026 au Metroplitano ( AFP / Javier SORIANO )

"Il n’y aura jamais un autre Griezmann": l’attaquant français de l’Atlético Madrid a disputé dimanche ses dernières minutes devant son public face à Gérone (1-0) et a reçu un vibrant hommage au Metropolitano, à la hauteur de sa légende.

"J'ai mal à la tête d'avoir autant pleuré!", a confié Griezmann, 35 ans, après avoir fait ses adieux à ses supporters au terme d’un 500e match de Liga sous le maillot rojiblanco, probablement son avant-dernière rencontre en Europe avant de s’envoler cet été pour Orlando, aux Etats-Unis.

Le champion du monde français, meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético avec 212 réalisations, a été célébré en héros sous les yeux de sa femme et de ses quatre enfants, avec lesquels il a foulé la pelouse du Metropolitano pour la dernière fois, brassard de capitaine autour du bras.

Passeur décisif pour la 94e fois sur l'unique but du match, inscrit par le Nigérian Ademola Lookman, "Grizi" a été ovationné à plusieurs reprises durant la rencontre puis lors d'une cérémonie émouvante par ses supporters, qui ont remercié leur "goleador légendaire" pour ses dix ans de bons et loyaux services -entrecoupés de deux saisons au FC Barcelone (2019-2021).

"C'est vrai que je n'ai pas pu remporter de Liga, ni de Ligue des champions, mais ce que je reçois ce soir, votre affection, cela vaut bien plus, et je la garderai avec moi toute ma vie", a-t-il lancé au public rojiblanco.

"Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont pardonné (son départ pour le Barça, NDLR), mais je vous le dis à nouveau: je suis désolé. Je ne me rendais pas compte de toute l'affection que j'avais ici, j'étais très jeune. J'ai commis une erreur, j'y ai réfléchi, et nous avons tout fait pour revenir ici", a expliqué Griezmann.

"Quand il est revenu (en 2021), ce fut un moment de joie, de bonheur, nous savions qu’un génie revenait. Nous avons eu chez nous un authentique génie du football, il va nous manquer", l'avait encensé son entraîneur Diego Simeone avant le match.

Le Mâconnais, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du championnat espagnol, laissera une trace indélébile à Madrid pour ses gestes de classe et son sens du collectif.

Antoine Griezmann à la lutte avec le milieu marocain de Gérone Azzedine Ounahi, lors d'un match de Liga, le 17 mai 2026 à Madrid ( AFP / Oscar DEL POZO )

Antoine Griezmann à la lutte avec le milieu marocain de Gérone Azzedine Ounahi, lors d'un match de Liga, le 17 mai 2026 à Madrid ( AFP / Oscar DEL POZO )

"Antoine aimerait qu’on se souvienne de lui comme d’une personne noble, humaine, responsable... Un gars qui a toujours été prêt à se mettre au service de l’Atlético. Il a eu l’humilité de revenir et de repartir à zéro... Et que dire de l’insatiable buteur qu’il a été?", s'est demandé Simeone, assurant qu'il "n’y aurait jamais un autre Griezmann".

- Mbappé de retour comme titulaire -

Une jeune fille brandit un "Griezmann je t'aime", lors du dernier match à domicile d'Antoine Griezmann avec l'Atlético Madrid, le 17 mai 2026 ( AFP / Oscar DEL POZO )

Une jeune fille brandit un "Griezmann je t'aime", lors du dernier match à domicile d'Antoine Griezmann avec l'Atlético Madrid, le 17 mai 2026 ( AFP / Oscar DEL POZO )

En pleine crise à tous les niveaux, le Real Madrid, déjà condamné à une saison blanche, est lui allé s'imposer sur la pelouse du Séville FC (1-0) grâce à un but du Brésilien Vinicius Junior (15e), servi par Kylian Mbappé, de retour comme titulaire trois jours après sa brouille avec son entraîneur Alvaro Arbeloa.

L'attaquant français, sifflé par ses supporters au stade Santiago Bernabéu lors de son retour à la compétition jeudi, avait critiqué directement la décision d'Arbeloa de le laisser sur le banc face à Oviedo, déjà relégué, alors qu'il était prêt à jouer. Ce que son coach nie.

Mbappé, qui retrouvait le onze de départ pour la première fois depuis sa blessure aux ischio-jambiers fin avril face au Betis Séville (1-1), a cru signer sa 25e réalisation de la saison en Liga et se rapprocher d'un deuxième titre de "Pichichi" (le meilleur buteur du championnat espagnol), mais il a été signalé hors-jeu (74e).

L'attaquant français du Real Madrid Kylian Mbappé lors d'un match de Liga sur le terrain du Séville FC, le 17 mai 2026 ( AFP / CRISTINA QUICLER )

L'attaquant français du Real Madrid Kylian Mbappé lors d'un match de Liga sur le terrain du Séville FC, le 17 mai 2026 ( AFP / CRISTINA QUICLER )

Le capitaine de l'équipe de France, joueur le plus décisif de la Maison Blanche avec 41 buts en 43 matches toutes compétitions confondues, aura une dernière rencontre à jouer dimanche prochain face à l'Athletic Bilbao pour tenter de reconquérir le public madrilène, avant de rejoindre les Bleus pour leur préparation à la Coupe du monde 2026 (11 juin - 19 juillet), le dernier objectif de sa saison.

- Dernière ovation pour Lewandowski -

A Barcelone, une autre légende faisait également ses adieux à son public: le Polonais Robert Lewandowski a été porté en triomphe par ses coéquipiers et ovationné au Camp Nou pour sa dernière rencontre sous le maillot blaugrana face au Betis Séville (3-1), après avoir "ramené le Barça là où le mérite", selon ses termes la veille.

"Je pars avec le sentiment d'avoir accompli ma mission: quatre saisons, trois titres de champion d'Espagne (2023, 2025, 2026)", avait-il écrit dans sur Instagram.

Contrairement à Griezmann, l'ex-buteur du Bayern, 37 ans, n'a pas précisé sa prochaine destination, mais il est annoncé par la presse catalane à Al-Hilal, en Arabie saoudite. "Aujourd'hui je vous ai dit au revoir, mais je garderai Barcelone dans mon coeur pour toujours. Culé (supporter du Barça, NDLR) un jour, culé toujours. Visca Barça!", a-t-il lancé.

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