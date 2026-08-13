Virgin Galactic en baisse après la publication de ses résultats du deuxième trimestre ; le lancement du vaisseau spatial est reporté

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** L'action de la société d'aérospatiale et de tourisme spatial Virgin Galactic SPCE.N recule de 11,2 % à 2,9 dollars en pré-ouverture ** La société affiche un chiffre d'affaires de 134.000 dollars au deuxième trimestre , contre 406.000 dollars un an plus tôt

** La société reporte la mise en service commerciale de son premier vaisseau spatial de nouvelle génération destiné au transport de passagers de la fin du quatrième trimestre 2026 à février 2027

** La société prévoit de dégager un flux de trésorerie trimestriel positif d’ici 2027

** Sur huit analystes, deux recommandent d’« acheter » le titre ou plus, quatre de le « conserver » et deux de le « vendre »; objectif de cours médian à 3,03 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 2,8 % depuis le début de l’année