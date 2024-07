Virgin Atlantic commande 7 long-courriers A330 à Airbus

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La compagnie britannique Virgin Atlantic a signé une commande ferme de 7 long-courriers A330-900 supplémentaires afin de "compléter la transformation de sa flotte" par des avions émettant moins de CO2 que ceux de précédente génération, a annoncé mardi Airbus.

Le montant du contrat annoncé au deuxième jour du salon aéronautique de Farnborough (Royaume-Uni) n’a pas été précisé. Selon le dernier prix catalogue dévoilé en 2018 par Airbus, qui n’a depuis pas communiqué sur ses évolutions, le prix d’un A330-900 s’élève à 296 millions de dollars.

Ce contrat, annoncé à bord d'un A330 de la compagnie exposé au salon, porte à 19 le nombre d'A330 commandés par Virgin Atlantic, compagnie aérienne fondée par le milliardaire Richard Branson il y a 40 ans.

"Opérer la flotte la plus jeune est le levier le plus facilement disponible et le plus important pour décarboner l'aviation long-courrier et nous sommes fiers d'exploiter déjà l'une des flottes les plus jeunes et les plus économes en carburant et en carbone à travers l'Atlantique", observe le patron de Virgin Atlantic Shai Weiss, cité dans un communiqué.

Les avions long-courriers représentent 6,6% des vols mais à eux seuls 48,1% des émissions de CO2 de l'aviation.

Les A330 sont certifiés pour voler avec une incorporation de 50% de carburants d'aviation durable (SAF) et Airbus prévoit qu'ils puissent intégralement voler avec des SAF à l'horizon 2030.

L'A330-900 peut emporter près de 300 passagers sur plus de 13.300 km.

Au 30 juin, l'avionneur européen disposait de 185 A330 dans son carnet de commandes.