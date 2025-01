Virbac table sur une croissance de son chiffre d'affaires de 4 à 6% en 2025

(AOF) - Virbac a dévoilé un chiffre d'affaires de 355,4 millions d'euros au quatrième trimestre 2024, en hausse de 4,1% à taux de change et périmètre constants par rapport à la même période de 2023.Pour l'ensemble de l'exercice, la laboratoire vétérinaire a réalisé un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros, en progression de 7,5% à taux de change et périmètre constants par rapport à 2023. La société vise toujours une marge d'Ebit ajusté autour de 16% au titre de l'exercice écoulé, à taux de change et périmètre constants, contre 15,1% en 2023.

"Dans un environnement de marché aux tendances globales favorables, toutes les régions sont en croissance", a commenté Virbac dans un communiqué. "Aux Etats-Unis, la dynamique de croissance a repris [...] après un troisième trimestre pénalisé par un effet de déstockage temporaire chez l'un de nos distributeurs".

2025, Virbac cible pour 2025 une croissance de son chiffre d'affaires de 4% à 6% à taux de change et périmètre constants. En parallèle, le groupe estime que la marge d'Ebit ajusté devrait se consolider cette année au niveau de celle de 2024.

