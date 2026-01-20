 Aller au contenu principal
Virbac: revient tester la résistance des 370E
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 15:30

Virbac reprend 6,5% et revient tester la résistance des 370E du27 novembre et du 28 juillet dernier : en cas de franchissement, la dernière oscillation entre 369 et 338E valide un potentiel de hausse jusque vers 400E, c'est à dire le retracement du record absolu du 16 septembre 2024.

