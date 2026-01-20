Virbac: revient tester la résistance des 370E
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 15:30
Valeurs associées
|369,000 EUR
|Euronext Paris
|+5,58%
A lire aussi
-
Aux premières heures de son interrogatoire au procès en appel des assistants parlementaires d'eurodéputés du Front National, décisif pour sa candidature en 2027, Marine Le Pen s'est efforcée mardi de casser l'image d'un "système" institutionnalisé de détournements ... Lire la suite
-
Fumigènes ou drapeaux à la main, des milliers d'agriculteurs européens ont manifesté mardi leur colère contre l'accord avec le Mercosur, à la veille d'un vote sur une saisine de la justice. Français en majorité mais aussi Italiens, Belges ou encore Polonais, ils ... Lire la suite
-
Les enseignes de la grande distribution Carrefour et Coopérative U ont décidé de renforcer la transparence environnementale dans le textile avec le déploiement de l'affichage du coût environnemental sur leurs vêtements, un dispositif encore volontaire. Carrefour ... Lire la suite
-
Les exportations françaises vers le marché américain ont fait l'objet de nouvelles menaces de Donald Trump, qui a brandi son arme fétiche des droits de douane en réponse au refus d'Emmanuel Macron d'intégrer son projet de "Conseil de paix". Donald Trump agite des ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer