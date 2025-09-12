Virbac-Résultat opérationnel en baisse au S1, objectifs annuels confirmés

Virbac VIRB.PA a fait état vendredi d'un résultat opérationnel courant ajusté en baisse de 10,2% au premier semestre, tout en confirmant ses perspectives annuelles de croissance du chiffre d'affaires.

Le spécialiste de la santé animale a enregistré un résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions de 135,0 millions d'euros au premier semestre, contre 150,4 millions d'euros l'année dernière.

En juillet, le groupe avait déjà publié un chiffre d'affaires en hausse de 5,6% à taux de change et périmètre constants au premier semestre.

Le spécialiste de la santé animale confirme de nouveau ses perspectives de croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants entre 4% et 6% en 2025.

"Nous prévoyons un impact modéré de l'augmentation possible des tarifs douaniers aux États-Unis. En effet, environ deux tiers de notre chiffre d'affaires américain en 2025 et près de 80% d'ici fin 2026 (en raison des projets industriels en cours) devraient être générés par notre production locale aux États-Unis", a par ailleurs déclaré le groupe dans un communiqué.

