Virbac-Résultat opérationnel courant à +6,8% avant amortissements au S1

Virbac VIRB.PA a affiché jeudi un résultat opérationnel courant avant amortissements de 144,2 millions d'euros sur les six premiers mois de son exercice, en progression annuelle de 6,8%, le spécialiste de la santé animale publiant ce jour ses résultats semestriels détaillés.

Le résultat net consolidé du groupe s'élève à 87,1 millions d'euros, en hausse de 5,9% par rapport au premier semestre de 2025, est-il précisé dans un communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban)