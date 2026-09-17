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Virbac-Résultat opérationnel courant à +6,8% avant amortissements au S1
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 18:05
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Virbac VIRB.PA a affiché jeudi un résultat opérationnel courant avant amortissements de 144,2 millions d'euros sur les six premiers mois de son exercice, en progression annuelle de 6,8%, le spécialiste de la santé animale publiant ce jour ses résultats semestriels détaillés.

Le résultat net consolidé du groupe s'élève à 87,1 millions d'euros, en hausse de 5,9% par rapport au premier semestre de 2025, est-il précisé dans un communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban)

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