Virbac : rechute sous 350E; 'valide un M' baissier sous 400E

(CercleFinance.com) - Virbac dévisse de -11%, ouvrant un 'gap de rupture' sous 390E et rechute sous 350E, effaçant d'un coup l'intégralité de ses gains annuels.

Le titre matérialise au passage un double-top sous 400E : un 'M' baissier qui n'attendait que la cassure des 369E pour être confirmé, ce qui est chose faite et préfigure un retracement au minimum des 333E, et plus probablement du plancher annuel des 326,5E du 28 juin dernier.





Valeurs associées VIRBAC 352,50 EUR Euronext Paris -10,87%