Virbac: progression de 8% du CA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Virbac affiche au titre du troisième trimestre 2024 un chiffre d'affaires de 339,2 millions d'euros, en progression de 7,7% du fait notamment des récentes opérations de croissance externe qui y ont contribué à hauteur de +6,5 points.



Ainsi, à taux de change et périmètre constants, la croissance du chiffre d'affaires du groupe de santé animale a atteint +3,4%, pénalisée par un effet de base défavorable et avec une dynamique de croissance organique contrastée selon les régions.



Pour l'ensemble de l'année 2024, Virbac confirme ses objectifs d'une croissance du chiffre d'affaires entre 7 et 9% à taux de change et périmètre constants, ainsi que d'un résultat opérationnel courant ajusté autour de 16% contre 15,1% en 2023.





