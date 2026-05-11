Virbac poursuit sa baisse malgré une recommandation positive
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 15:22
Après des échanges avec la direction, les analystes confirment que la "surperformance historique du groupe est pleinement entretenue et repose sur des leviers structurels clairs et durables".
Les "Supercharges", sur lesquelles le groupe concentre ses investissements pour accélérer sa croissance, représentent désormais entre 40 et 50 du chiffre d'affaires et contribuent à plus des deux tiers de la croissance selon TP Icap Midcap. Dans le détail, "ces franchises premium à forte différenciation affichent un profil de croissance et de marge nettement supérieur au reste du portefeuille" souligne les analystes.
Ils apprécient également chez le spécialiste de la santé animale, une dynamique soutenue alimentée par une R&D fortement engagée ces dernières années, ainsi que des acquisitions ciblées et disciplinées à l'image de Thyronorm.
Pour l'exercice 2026, les objectifs ont été confirmés avec des relais bien identifiés : la contribution en année pleine des lancements 2025 (Vikaly, Prevexto, Trilotab, Ursolyx, vaccins porcins et ruminants) et la poursuite de l'integration de Thyronorm.
Pour TP Icap Midcap, à moyen terme (2027/2030), la visibilité repose sur la nutrition thérapeutique, la reproduction non chirurgicale et la plateforme dentaire. Ces leviers doivent permettre à la marge d'Ebitda ajustée de s'approcher des 20%.
Valeurs associées
|350,0000 EUR
|Euronext Paris
|-3,98%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert lundi sur une note prudente, marquant une pause après les nouveaux records atteints la semaine dernière et alors que les cours du pétrole remontent dans un contexte d'impasse diplomatique au Moyen-Orient. Dans les premiers échanges, ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en petite baisse lundi, optant pour la prudence après le rejet par Donald Trump de la réponse iranienne à son plan de paix pour mettre durablement fin au conflit au Moyen-Orient. Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,05%, ... Lire la suite
-
Au procès libyen en appel, le parquet général a démarré lundi ses réquisitions à l'encontre de Nicolas Sarkozy et neuf autres prévenus en déplorant une affaire politico-financière explosive, touchant à sa campagne présidentielle de 2007, qui a "dégradé le pacte ... Lire la suite
-
• Les discussions se poursuivent avec la médiation du Pakistan mais également de la Chine. • Les données américaines demeurent résilientes avec une croissance qui a rebondi au premier trimestre. • A l'inverse, les données d'activité de la zone Euro s'essoufflent ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer