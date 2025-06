Virbac: nouveau directeur général début septembre information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 09:35









(CercleFinance.com) - Virbac annonce la nomination, sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations, de Paul Martingell en tant que directeur général à compter du 1er septembre, succédant alors à Habib Ramdani qui a assuré la fonction par intérim.



'Paul Martingell possède plus de 25 ans d'expérience internationale approfondie, notamment dans la santé grand public, les biens de consommation et les produits pharmaceutiques', souligne le conseil d'administration du groupe de santé animale.



Depuis onze ans, il fait partie du comité exécutif qui a piloté la fusion des activités Santé Grand Public de Boehringer Ingelheim et de Sanofi. Durant cette période, il a dirigé des régions clés et assumé les fonctions de chief growth officer.





