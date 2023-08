Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Virbac: l'annonce des résultats sera décalée de 2 semaines information fournie par Cercle Finance • 22/08/2023 à 18:14









(CercleFinance.com) - Virbac annonce être en mesure de publier ses résultats de mi-année le 28 septembre avec un décalage de deux semaines, après que ses systèmes prioritaires ont été pleinement restaurés suite à la cyberattaque subie de juin.



Des mesures exceptionnelles avaient dû être prises pour circonscrire l'attaque et une cellule de crise incluant des experts dédiés à la cybersécurité avait été mise en place.



'La remédiation s'est poursuivie durant l'été et, à ce jour, nous avons remis en route les applications critiques et importantes tout en ayant encore renforcé nos infrastructures IT. Cela nous permet d'opérer nos processus prioritaires à nouveau normalement sur l'ensemble de nos sites dans le monde', indique Virbac.







