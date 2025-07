Virbac: hausse de 5,6% du chiffre d'affaires semestriel information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 18:13









(Zonebourse.com) - Virbac publie un chiffre d'affaires de 738,3 ME au titre du 1er semestre, en hausse de 5,6% à taux de change et périmètre constants.



' Cette solide performance trimestrielle témoigne de la résilience de notre croissance organique, observée dans toutes nos zones géographiques ', indique la société qui met notamment en avant des hausses d'activité de l'ordre de +7,1% en Europe, +5,9% en Amérique du Nord, +8,2% en Amérique latine, +8,2% en IMEA (Inde, Moyen-Orient, Afrique), +2,8% en Asie de l'Est...



Virbac annonce que ses perspectives de croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants restent fixées entre 4 et 6 %. L'acquisition de Sasaeah devrait ajouter environ 1 point supplémentaire en 2025 et rester globalement neutre sur le résultat opérationnel.



Enfin, l'exposition aux hausses potentielles des droits de douane US demeure modérée, grâce à une production locale couvrant près de 80 % des ventes américaines d'ici fin 2026.





Valeurs associées VIRBAC 340,0000 EUR Euronext Paris -0,29%