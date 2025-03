Virbac: entouré sur fond d'un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 16:00









(CercleFinance.com) - Virbac bondit de plus de 8%, sur fond d'un relèvement de recommandation de 'conserver' à 'achat' chez Stifel, avec un objectif de cours rehaussé de 380 à 390 euros, le broker estimant que le rapport risque-rendement devient plus attractif.



'Bien qu'en décélération, Virbac a publié selon nous des chiffres rassurants pour le second semestre 2024', note Stifel, pour qui 'le groupe devrait continuer de surperformer légèrement la croissance à long terme du marché de la santé animale'.





Valeurs associées VIRBAC 320,0000 EUR Euronext Paris +8,11%