Virbac en bonne forme malgré l'impact des changes
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 18:09
Le laboratoire dédié à la santé animale a publié un chiffre d'affaires de 384 millions d'euros, en progression de 7,7 % à taux de change et périmètre constants. Si la croissance à taux réels est limitée à 2,2 % par la vigueur de l'euro, les fondamentaux opérationnels restent particulièrement solides.
L'Amérique du Nord comme moteur de croissance
La performance a été portée par un bond spectaculaire de 20,7 % du chiffre d'affaires en Amérique du Nord (à taux constants). Cette dynamique exceptionnelle repose sur le succès des plateformes prioritaires du groupe, baptisées " Supercharge " (mobilité, dentaire, otologie), qui progressent de 15 % au niveau mondial.
L'acquisition de Thyronorm a également contribué à hauteur de 1 point à la croissance globale et consolidant le leadership de Virbac en endocrinologie.
Un équilibre entre animaux de compagnie et d'élevage
Le groupe bénéficie d'une répartition équilibrée de ses revenus : Animaux de compagnie ( 9,9 %) avec une belle dynamique soutenue par le petfood et les gammes de spécialités en Europe et aux États-Unis. Les Animaux de production ( 8,4 %) ont profité d'une forte expansion dans la zone IMEA (Inde, Moyen-Orient, Afrique) et en Amérique latine, compensant des pressions concurrentielles accrues sur les vaccins en Australie.
Le chiffre d'affaires a bénéficié d'un effet volume/mix robuste de 6 %, complété par une gestion disciplinée des prix ( 2 %).
Perspectives 2026 confirmées
Malgré les incertitudes géopolitiques au Moyen-Orient - que le groupe juge gérables - et des ruptures temporaires de stocks chez certains sous-traitants, Paul Martingell, Directeur Général, a affiché sa confiance : "Notre excellent début d'année souligne la force compétitive de notre modèle".
Pour l'ensemble de l'exercice 2026, Virbac a maintenu ses prévisions : croissance du chiffre d'affaires entre 5,5 % et 7,5 % (à taux constants), une marge opérationnelle (EBIT ajusté) autour de 17 % et une génération de trésorerie d'environ 80 MEUR, après 125 MEUR d'investissements.
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