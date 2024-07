Virbac : démission du directeur général Sébastien Huron

(AOF) - Virbac (-3,32% à 349,00 euros) annonce la démission de son directeur général depuis 2017, Sébastien Huron. Il quittera "d’ici au 30 septembre 2024" le groupe spécialiste de santé animale qu'il a intégré en 2006 "pour faire une pause dans sa vie professionnelle". Le conseil d’administration a décidé de nommer Habib Ramdani, actuellement directeur général délégué et directeur financier groupe en tant que directeur général exécutif par intérim "le temps pour le comité des nominations et rémunérations de recruter le prochain directeur général".

Sébastien Huron “laisse une société extrêmement dynamique, performante, en pleine croissance, avec une stratégie claire et des équipes solides", a déclaré Marie-Hélène Dick, présidente du conseil d'administration. "Je suis certain que Virbac est parfaitement positionnée pour atteindre les ambitions que nous nous sommes fixées en termes de profitabilité, de génération de cash, de bien-être au travail et d'engagement pour la planète" ajoute le directeur général démissionnaire.

