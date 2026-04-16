Virbac-CA en hausse de 7,7% au T1, perspectives 2026 confirmées

Virbac VIRB.PA a fait état mardi d'une hausse de 7,7% sur un an de son chiffre d'affaires trimestriel à taux de change et périmètre constants, tirée principalement par l'Amérique du Nord et l'International, et a confirmé ses perspectives annuelles.

"Notre dynamique en Amérique du Nord, en Amérique latine et dans la zone IMEA a été renforcée par l'intégration réussie de Thyronorm, consolidant ainsi notre leadership croissant en endocrinologie", a déclaré Paul Martingell, directeur général, dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires du spécialiste français de la santé animale s'est établi à 384 millions d'euros sur la période allant de janvier à fin mars, soit une progression de 2,2% à taux réels.

Le groupe a confirmé ses perspectives pour 2026, notamment une croissance du chiffre d'affaires entre 5,5% et 7,5% à périmètre et taux de change constants, incluant l'impact de l'acquisition de Thyronorm. Le résultat opérationnel courant ajusté est attendu autour de 17%.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)