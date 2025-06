Virbac annonce enfin l’arrivée d’un nouveau DG

(AOF) - Le titre Virbac progresse de 1,72 %, à 324,50 euros, après l’annonce de la nomination d’un nouveau directeur général à partir du 1er septembre prochain. Le spécialiste de la santé animale a choisi Paul Martingell " un leader reconnu qui a démontré sa capacité à fédérer des équipes internationales, gérer la complexité et créer de la valeur ". Paul Martingell possède plus de 25 ans d’expérience internationale approfondie, notamment dans la santé grand public, les biens de consommation et les produits pharmaceutiques.

Depuis onze ans, il fait partie du comité exécutif qui a piloté la fusion des activités Santé Grand Public de Boehringer et Sanofi.

Pour Marie-Hélène Dick, présidente du conseil d'administration de Virbac : " par son parcours impressionnant, son énergie, son leadership bienveillant et son approche humaine, son expérience avérée dans le secteur de la santé grand public, sa culture internationale et sa capacité à embrasser de nouveaux défis, le conseil d'administration considère que Paul Martingell saura guider les équipes Virbac et contribuer au développement du Groupe dans la durée en apportant une perspective nouvelle ".

Le poste de Directeur général était libre depuis près d'un an et la démission de Sébastien Huron, dix-huit ans chez Virbac, qui souhaitait " faire une pause dans sa vie professionnelle " selon un communiqué de presse du groupe. Depuis, Habib Ramdani assurait l'intérim en plus de ses fonctions de directeur général délégué et directeur financier.

La transition s'est vraisemblablement bien passée vu les résultats annuels du groupe pour l'année 2024 : un chiffre d'affaires en hausse de 12,1 %, un résultat opérationnel en progression de 18 % et un bénéfice net consolidé qui est passé de 121,1 à 145,8 millions d'euros (+ 20,4 %). Au premier trimestre 2025, le rythme de croissance des revenus a légèrement ralenti avec une hausse de 8,5 %, à 375,2 millions d'euros.

