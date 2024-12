Abbott considère cet accord comme une évolution positive, car il lui permet de se concentrer pleinement sur l'assistance aux personnes atteintes de diabète grâce ses technologies et services.

(AOF) - Abbott a annoncé hier avoir conclu avec Dexcom un accord pour régler tous leurs litiges de propriété intellectuelle liés aux dispositifs de surveillance continue du glucose. Cet accord, qui mettra fin à toutes les affaires en cours devant les tribunaux et les offices de brevets du monde entier, contient une disposition empêchant toute action en justice entre les deux sociétés pour les litiges relatifs aux brevets pendant les 10 prochaines années. Abbott et DexCom se sont mutuellement accusés à plusieurs reprises de violation de brevets.

Violations de brevets: Abbott et Dexcom font la paix

