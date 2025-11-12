Viola Credit prévoit un fonds de dette de 347 millions de dollars pour les entreprises technologiques européennes

Le gestionnaire de crédit alternatif Viola Credit a déclaré mercredi qu'il prévoyait de lever jusqu'à 300 millions d'euros (347,3 millions de dollars) pour un fonds de dette axé sur les entreprises technologiques européennes, qui recherchent des capitaux au-delà du financement par actions.

Le fonds a obtenu des engagements de la British Business Bank et du Fonds européen d'investissement, et fournira des financements par emprunt d'un montant moyen de 10 millions d'euros à 15 millions d'euros par opération.

POURQUOI CE FONDS EST-IL IMPORTANT?

Les entreprises technologiques européennes se sont développées rapidement au cours de la dernière décennie, mais leur accès au financement non dilutif, qui n'exige pas des fondateurs qu'ils cèdent leur participation, est loin d'être à la hauteur de celui de leurs homologues américains.

Les fonds tels que celui de Viola visent à stimuler l'Europe dans sa concurrence mondiale dans des secteurs à fort impact tels que l'intelligence artificielle.

Viola gère plus de 4 milliards de dollars au total.

CONTEXTE

L'Europe a eu du mal à produire la prochaine vague de grands gagnants dans le domaine de la technologie. Presque aucune des entreprises de logiciels de la région évaluées à plus d'un milliard d'euros n'ont été fondées au cours des 15 dernières années, selon un rapport de juin de McKinsey et Boardwave.

Le nouveau fonds de Viola visera à financer jusqu'à 50 sociétés soutenues par du capital-investissement en Europe occidentale et au Royaume-Uni, en se concentrant sur des secteurs tels que les logiciels d'entreprise, l'IA, les technologies financières, les technologies propres et les technologies de la santé, a déclaré la société.

Ce lancement intervient quelques semaines après que Viola a levé 2 milliards de dollars pour un fonds mondial de prêts adossés à des actifs.

CITATIONS CLÉS

"Nous constatons un déficit de financement croissant en Europe. L'Europe est sous-pénétrée, mais en même temps elle produit de plus en plus de licornes", a déclaré Ido Vigdor, associé directeur de Viola Credit.

"Les fonds propres sont assez chers pour beaucoup d'entreprises. Nous constatons que de nombreux fondateurs ayant déjà créé une entreprise et de grandes entreprises en Europe sont plus intéressés par des capitaux non dilutifs pour des cas d'utilisation qui devraient être financés par la dette", a déclaré Neha Mittal, responsable de l'Europe au sein de la société.

(1 $ = 0,8638 euros)