Vinpai : recul de l'activité trimestrielle

(AOF) - Vinpai, spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base d’algues et de végétaux à destination des industriels de l’agroalimentaire et de la cosmétique, a dévoilé un chiffre d'affaires au premier trimestre, en recul de 9%, à 2,32 millions d'euros. Le carnet de commandes ressort en hausse à plus de 5,4 millions d'euros au 31 mars 2025, contre 5 millions en mars 2024 et 3,8 millions au 31 décembre 2024.

Cette performance s'inscrit dans un contexte international incertain affectant deux zones qui représentent une part importante du chiffre d'affaires de la société : d'une part l'Algérie, la crise diplomatique avec la France faisant peser des incertitudes sur les flux de marchandises et financiers entre les deux pays, et d'autre part le Mexique, les nouveaux droits de douane affectant les ventes de produits finis des clients de la société vers les Etats-Unis.

Le groupe publiera le 25 juillet son chiffre d'affaires semestriel,après la clôture des marchés.

AOF - EN SAVOIR PLUS