Vinpai racheté par le groupe indien Camlin

" Nous sommes ravis d'annoncer ce projet d'acquisition qui marquerait un tournant dans l'histoire de Vinpai", affirment Cyrille Damany, président du conseil d'administration, et Philippe Le Ray, directeur général, tous deux co-fondateurs de Vinpai. "Notre adossement à CFSL, un groupe indien d'envergure mondiale et en pleine expansion, permettrait à Vinpai de démultiplier sa force de frappe commerciale. La complémentarité de nos deux entités accélérerait ainsi le déploiement des solutions naturelles de Vinpai à travers le monde. "

CFSL a l'intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire à l'issue de l'Opas dans le cas où les actionnaires minoritaires de la société n'ayant pas apporté leurs actions à l'offre représenteraient moins de 10% du capital social et des droits de vote de la société.

Après la réalisation de l'acquisition du bloc représentant environ 79% du capital social actuel de Vinpai, CFSL franchira le seuil de 50% du capital social et des droits de vote de Vinpai et déposera par conséquent une offre publique d'achat simplifiée (Opas) en numéraire sur le solde des actions de Vinpai à un prix de 3,60 euros par action.

Le prix retenu par action Vinpai est de 3,60 euros. CSFL a accepté de financer Vinpai pour un montant de 3,3 millions d'euros via la souscription d'obligations convertibles en actions nouvelles de Vinpai.

(AOF) - Vinpai (+7,08% à 3,48 euros) bondit après avoir annoncé que le groupe indien Camlin Fine Science Limited (CSFL) et certains de ses actionnaires " significatifs ", dont ses fondateurs, ont signé un protocole d'accord en vue de l'acquisition par CSFL d'une participation majoritaire à son capital. Le spécialiste des ingrédients fonctionnels à base algale, végétale, minérale et de fibres offrant aux industriels des alternatives naturelles aux additifs chimiques précise que cette acquisition serait rémunérée en actions ordinaires nouvelles de CSFL.

