Vinpai publie son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024

- Chiffre d’affaires de 1,8 M€ au 3ème trimestre 2024, portant à 6,5 M€ le chiffre d’affaires des 9 premiers mois 2024 en croissance de 7%

- Rebond de la dynamique commerciale et renouvellement du carnet de commandes attendus au 4ème trimestre 2024



Saint-Dolay - France, le 31 octobre 2024 – 18h00 CET – Vinpai (ISIN : FR001400AXT1 ; mnémonique : ALVIN), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base d’algues et de végétaux à destination des industriels de l’agroalimentaire et de la cosmétique, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2024, clos le 30 septembre 2024.



Philippe Le Ray, Directeur Général et Co-fondateur, déclare : « Notre performance du troisième trimestre reste impactée par la hausse des prix ayant pénalisé la consommation, notamment celle des produits bio et d’origine naturelle. Toutefois, nos équipes restent mobilisées et œuvrent au rebond de notre dynamique commerciale, en s’appuyant sur une stratégie de ciblage axée sur des acteurs clés et de grande taille, la priorisation d’un « mix-produits » à plus forte valeur ajoutée et des zones export à fort potentiel, comme l’Inde ou l’Asie du Sud-Est. L’ensemble de ces initiatives devrait commencer à se matérialiser dès le dernier trimestre de l’exercice. »



