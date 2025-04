Vinpai publie ses résultats annuels 2024

• Croissance du chiffre d’affaires 2024 de 16% à 9,2 M€, inférieure aux objectifs de la Société

• Taux de marge brute à 44%, contre 48,6% en 2023

• L’EBITDA 2024 ressort à -1,8 M€ et le résultat net à -2,9 M€

• Reprise de la dynamique commerciale au 4ème trimestre avec un carnet de commandes total de plus de 3,8 M€ au 31 décembre 2024

• Camlin Fine Science Limited a souscrit intégralement aux Obligations Convertibles émises à son bénéfice pour un montant de 3,3 M€

• Confirmation des objectifs financiers moyen terme : chiffre d’affaires de 16 M€ et taux d’EBITDA rapporté au chiffre d’affaires supérieur à 10% à horizon 20262



Saint-Dolay - France, le 2 avril 2025 – 17h45 CEST – Vinpai (ISIN : FR001400AXT1 ; mnémonique : ALVIN – la « Société »), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base d’algues et de végétaux à destination des industriels de l’agroalimentaire et de la cosmétique, annonce aujourd’hui ses résultats annuels 2024, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024, arrêtés par le Conseil d’administration du 2 avril 2025.



