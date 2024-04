Vinpai publie ses résultats annuels 2023

Saint-Dolay - France, le 04 avril 2024 – 18h00 CEST – Vinpai (ISIN : FR001400AXT1 ; mnémonique : ALVIN), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base d’algues et de végétaux à destination des industriels de l’agroalimentaire et de la cosmétique, annonce aujourd’hui ses résultats annuels 2023, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023, arrêtés par le Conseil d’administration de ce jour.



Philippe Le Ray, Directeur Général et Co-fondateur, déclare : « À l’issue d’un exercice 2023 transformant, Vinpai dispose d’une structure opérationnelle lui permettant d’exploiter pleinement son potentiel commercial et d’accélérer la conversion des commandes en chiffre d’affaires. La mise en place de nouveaux équipements sur notre site de Saint-Dolay va nous permettre de doubler la production et de pouvoir capitaliser pleinement sur les succès de notre équipe commerciale, désormais renforcée et mieux structurée. Enfin, dans la continuité de la réussite de l’opération d’introduction en bourse menée cette année, Vinpai continuera de renforcer sa structure bilantielle avec une recherche active de nouveaux financements en privilégiant les solutions les plus favorables pour ses parties prenantes et notamment ses nouveaux actionnaires. »



