Vinpai - Point sur le calendrier de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Vinpai par Camlin Fine Science Limited

Saint-Dolay - France, le 24 juin 2025 – 22h00 CEST – Vinpai (ISIN : FR001400AXT1 ; mnémonique : ALVIN), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base d’algues et de végétaux à destination des industriels de l’agroalimentaire et de la cosmétique, (« Vinpai » ou la « Société »), annonce aujourd’hui le report du calendrier initialement communiqué concernant l’acquisition d’une participation majoritaire dans Vinpai par Camlin Fine Science Limited (« CFSL ») (l’« Acquisition de Bloc »).



La réalisation de l’Acquisition de Bloc est conditionnée, notamment, à l’émission d’actions ordinaires nouvelles de CFSL, remise en contrepartie de l’Acquisition de Bloc (les « Actions Nouvelles CFSL »), laquelle doit être approuvée par l’assemblée générale des actionnaires de CFSL (l’« Assemblée Générale CFSL »). La convocation de cette Assemblée Générale est elle-même subordonnée à la réalisation de deux démarches administratives : chaque cédant doit (i) obtenir un numéro d’identification fiscal indien (Permanent Account Number ou PAN) et (ii) ouvrir un compte-titres dématérialisé (compte DEMAT) auprès d’une banque en Inde. L’Assemblée Générale CFSL devait initialement se tenir au plus tard fin avril 2025.



Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux États-Unis d’Amérique, en Australie, au Canada, en Afrique du Sud, ou au Japon.