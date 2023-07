Vinpai: lancement de son introduction en bourse information fournie par Cercle Finance • 06/07/2023 à 07:53

(CercleFinance.com) - Vinpai, spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d'ingrédients fonctionnels à base d'algues et de végétaux à destination de l'agroalimentaire et de la cosmétique, annonce le lancement de son introduction en bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth® à Paris.



L'augmentation de capital porte sur un montant d'environ 5,5 ME, pouvant être portée à environ 6,4 ME en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et jusqu'à 7,0 ME en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation



Le prix de l'Offre à Prix Ferme est fixé à 6,55 E par action correspondant à une valorisation pré-monnaie de 15 ME.



La société dispose de 4,9 ME d'engagements de souscription (dont 1,6 ME par compensation de créances), soit 88,6% du montant initial de l'Offre



La période de souscription est du 6 juillet au 12 juillet 2023 (20h) pour l'Offre à Prix Ferme et jusqu'au 13 juillet 2023 (12h) pour le Placement Global. Le règlement-livraison est prévu le 18 juillet 2023 et le début des négociations des actions est prévu le 19 juillet 2023.