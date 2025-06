Vinpai : des démarches administratives retardent la cession de 79 % de son capital

(AOF) - Vinpai, un spécialiste des ingrédients à base d’algues et de végétaux pour les industriels de l’agroalimentaire et de la cosmétique a annoncé le report du calendrier concernant l’acquisition par Camlin Fine Science Limited (CFSL) d’une participation majoritaire à son capital. Le report est dû à des démarches administratives qui prennent plus de temps que prévu, et ces dernières devraient être finalisées au plus tard d’ici à la fin du mois de juillet.

Pour rappel, fin février 2025, la société indienne avait signé un accord portant sur l'acquisition de 79 % du capital social de Vinpai au prix de 3,60 euros par action.

