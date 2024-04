Vinpai annonce un chiffre d’affaires en croissance séquentielle de 41% au 1er trimestre 2024

- Chiffre d’affaires en hausse de 41% par rapport au T4 2023 et de 6% sur un an

- La société atteint pour la 1ère fois le seuil de 1 M€ de chiffre d’affaires mensuel en mars



Saint-Dolay - France, le 25 avril 2024 – 7h30 CEST – Vinpai (ISIN : FR001400AXT1 ; mnémonique : ALVIN), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base d’algues et de végétaux à destination des industriels de l’agroalimentaire et de la cosmétique, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier trimestre 2024.



Lien d'inscription au webinaire à destination des actionnaires le 25 avril à 18h00 : https://app.livestorm.co/p/f597bb6d-4a0f-4a13-b961-aa311b1c4bb9



