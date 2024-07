Vinpai annonce un chiffre d’affaires en croissance de 28% au 1er semestre 2024, à 5,1 M€

- Forte croissance du chiffre d’affaires au deuxième trimestre 2024 de +62% à 2,6 M€, portant la croissance du chiffre d’affaires à +28% sur le premier semestre 2024

- Maintien de la dynamique commerciale portée par les nouveaux clients et l’ouverture récente de l’activité au sein de nouveaux marchés

- Reprise de l’activité en APAC tirée notamment par l’Inde, où la société a récemment signé un partenariat stratégique



Saint-Dolay - France, le 16 juillet 2024 – 17h45 CEST – Vinpai (ISIN : FR001400AXT1 ; mnémonique : ALVIN), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base d’algues et de végétaux à destination des industriels de l’agroalimentaire et de la cosmétique, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du deuxième trimestre et du premier semestre 2024, clos le 30 juin 2024.



