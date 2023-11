Vinpai annonce un chiffre d’affaires en croissance de 23% sur les 9 premiers mois de 2023

- Chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois de 2023 à 6,1 M€, +23% par rapport à 2022

- Poursuite de la dynamique commerciale : progression du backlog (carnet de commandes) de +24% à 6,1 M€ au 30 septembre 2023



Saint-Dolay - France, le 09 novembre 2023 – 17h45 CET – Vinpai (ISIN : FR001400AXT1 ; mnémonique : ALVIN), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base d’algues et de végétaux à destination des industriels de l’agroalimentaire et de la cosmétique, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2023, clos le 30 septembre 2023.



