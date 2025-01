Vinpai annonce un chiffre d’affaires 2024 en hausse de 16%, à 9,2 M€

• Un chiffre d’affaires au 4ème trimestre 2024 de 2,6 M€, portant les ventes annuelles à 9,2 M€

• Carnet de commandes à 3,8 M€ au 31 décembre 2024



Saint-Dolay - France, le 23 janvier 2025 – 18h00 CET – Vinpai (ISIN : FR001400AXT1 ; mnémonique : ALVIN), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base d’algues et de végétaux à destination des industriels de l’agroalimentaire et de la cosmétique, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel 2024, clos le 31 décembre 2024.



Le chiffre d'affaires 2024 s’élève à 9 157 K€, en progression de 16% par rapport à 7 901 K€ en 2023. Au cours du dernier trimestre de l’exercice 2024, Vinpai a enregistré un chiffre d’affaires de 2,6 M€ en progression de 0,8 M€ en comparaison d’un 4ème trimestre 2023 pénalisé par la saturation de l’outil industriel. La mise à l’échelle de ce dernier a permis à Vinpai de renouer avec un niveau d’activité soutenu sur la fin de l’exercice.



Le carnet de commandes s’établit à 3,8 M€ au 31 décembre 2024.



‍Prochaine annonce financière : résultats annuels 2024, le 7 avril 2025, après clôture des marchés



