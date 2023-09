Vinpai annonce l’initiation de couverture de son titre par Invest Securities

Saint-Dolay - France, le 27 septembre 2023 – 17h45 CEST – Vinpai (ISIN : FR001400AXT1 ; mnémonique : ALVIN), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base d’algues et de végétaux à destination de l’agroalimentaire et de la cosmétique, annonce aujourd’hui l’initiation de couverture de son titre par Invest Securities.



Dans son étude intitulée « Le naturel revient au galop », Invest Securities entame le suivi du titre avec une recommandation à l’Achat et un objectif de cours de 11 euros, à comparer à un cours de clôture du 26 septembre 2023 de 5 euros.



L’initiation de couverture est disponible sur le site de Vinpai, dans la rubrique Documentation.



