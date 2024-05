Vinpai affiche ses ambitions sur le marché indien avec la signature d’un partenariat stratégique

- Poursuite de l’expansion internationale sur le marché asiatique aux côtés d’Enhance Gourmet Foods, spécialiste des produits végétaliens en Inde

- Inauguration de la première unité de fabrication de fromage végétal végan à Puné (Inde) par Enhance Gourmet Foods

- Vinpai fournit une solution technologique « plant-based » innovante adaptée à la demande de consommation du marché indien



Saint-Dolay - France, le 16 mai 2024 – 17h45 CEST – Vinpai (ISIN : FR001400AXT1 ; mnémonique : ALVIN), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base d’algues et de végétaux à destination des industriels de l’agroalimentaire et de la cosmétique, annonce aujourd’hui la signature d’un partenariat stratégique avec Enhance Gourmet Foods, spécialiste de la fabrication de produits végétaliens en Inde, étendant ainsi sa présence internationale au marché indien.



