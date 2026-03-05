Vingt-quatre États américains intentent une action en justice pour stopper les derniers tarifs douaniers mondiaux de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'action en justice est la première à contester les tarifs douaniers mondiaux récemment imposés par Trump

* M. Trump a imposé de nouveaux droits de douane après que la Cour suprême a invalidé la plupart de ses droits de douane antérieurs

* Les États qui se sont joints à l'action en justice sont la Californie, New York et l'Oregon

(Mise à jour des paragraphes 1 et 2 pour refléter le fait que la plainte a été déposée, ajout de commentaires du procureur général de l'Oregon et de la Maison Blanche aux paragraphes 3 à 6 et contexte au paragraphe 11) par Dietrich Knauth

Un groupe de 24 États américains a intenté une action en justice contre l'administration du président Donald Trump jeudi, dans le cadre de la première contestation juridique des droits de douane mondiaux de 10 % qu'il vient d'imposer , alléguant que le président ne peut pas contourner un récent arrêt de la Cour suprême des États-Unis qui a invalidé la plupart de ses droits de douane antérieurs sur les marchandises importées en invoquant une nouvelle autorité juridique.

Les États dirigés par des démocrates, dont New York, la Californie et l'Oregon, soutiennent que les nouveaux droits de douane, que M. Trump a annoncés immédiatement après la décision de la Cour suprême le 20 février, sont également illégaux. Les droits de douane ont été imposés pendant 150 jours en vertu de la loi sur le commerce de 1974, qui vise à répondre aux urgences monétaires à court terme, et non aux déficits commerciaux habituels qui surviennent lorsqu'un pays riche comme les États-Unis importe plus qu'il n'exporte, selon l'action en justice intentée par les États auprès du Tribunal du commerce international des États-Unis, basé à New York.

Le procureur général de l'Oregon, Dan Rayfield, a déclaré lors d'une conférence de presse que les derniers droits de douane imposés par M. Trump constituaient une tentative de "contournement" de la nécessité de travailler avec le Congrès, comme l'exige la Constitution des États-Unis.

"Ne vous y trompez pas, la politique économique emblématique du président Trump est historiquement impopulaire et coûte des centaines de milliards de dollars aux Américains, à nos entreprises et à nous, en tant qu'États", a déclaré M. Rayfield. "Cela ne peut pas continuer simplement parce que quelques avocats de Trump ont trouvé un moyen de déformer les mots et de construire un argument juridique."

Le porte-parole de la Maison Blanche, Kush Desai, a déclaré dans un communiqué que l'administration défendrait vigoureusement l'action du président devant les tribunaux.

"Le président utilise l'autorité qui lui a été conférée par le Congrès pour s'attaquer aux problèmes fondamentaux des paiements internationaux et pour traiter les déficits importants et graves de la balance des paiements de notre pays", a déclaré M. Desai.

Le décret du 20 février de M. Trump a imposé des droits de douane de 10 % sur les importations, mais le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mercredi que ces taux passeraient probablement à 15 % dans le courant de la semaine.

PILIER CENTRAL

M. Trump a fait des droits de douane un pilier central de sa politique étrangère au cours de son second mandat, s'arrogeant le pouvoir d'imposer des droits de douane sans l'avis du Congrès. Mais le 20 février, la Cour suprême a infligé à M. Trump une défaite cinglante en annulant une grande partie des droits de douane qu'il avait imposés en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques en cas d'urgence internationale (International Emergency Economic Powers Act), estimant que cette loi ne lui conférait pas le pouvoir qu'il revendiquait.

Trump a réagi en critiquant les juges qui s'étaient prononcés contre lui et en annonçant de nouveaux droits de douane en vertu de la section 122 du Trade Act de 1974, une loi qui - comme l'IEEPA - n'avait jamais été utilisée auparavant pour imposer des droits de douane aux États-Unis. Trump a également imposé d'autres droits de douane, sur des importations comme les automobiles, l'acier et l'aluminium, en vertu d'une autorité juridique plus traditionnelle . Ces droits de douane sont à l'abri de toute contestation juridique.

La section 122 permet au président d'imposer des droits de douane allant jusqu'à 15 % pendant 150 jours à tous les pays afin de résoudre des problèmes de balance des paiements "importants et graves". Il n'exige pas d'enquêtes ni n'impose d'autres limites procédurales. Après 150 jours, le Congrès devra approuver leur prorogation.

Les mesures relatives au déficit de la balance des paiements prévues par la loi sur le commerce visent principalement à remédier aux risques monétaires "archaïques" qui existaient lorsque les gouvernements étrangers pouvaient échanger leurs dollars contre de l'or détenu par les États-Unis, selon les États. Toutefois, M. Trump a mal appliqué cette norme en tentant de s'attaquer aux "déficits commerciaux" des États-Unis, qui surviennent lorsqu'un pays importe plus qu'il n'exporte, selon les États.

Les États qui ont intenté l'action en justice comprennent 22 États dont les procureurs généraux sont démocrates et deux États, la Pennsylvanie et le Kentucky, dont les gouverneurs sont démocrates et les procureurs généraux républicains. Ils demandent à la Cour d'émettre une ordonnance qui bloquerait les nouveaux tarifs et ordonnerait le remboursement de tout paiement tarifaire déjà effectué en vertu de l'article 122.

Entre-temps, la Cour est saisie de quelque 2 000 actions en justice émanant d'entreprises qui demandent des remboursements pour plus de 130 milliards de dollars de droits de douane versés par les importateurs au titre de l'IEEPA avant la décision de la Cour suprême de février. Mercredi, la Cour a ordonné aux douanes américaines de commencer à traiter les remboursements de droits de douane .